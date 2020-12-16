تفاهم سعودي ياباني لتعزيز حماية البيئة

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ويعمل الطرفان من خلال هذه المذكرة على التعاون في تعزيز حماية البيئة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين؛ وذلك لحماية البيئة والمحافظة عليها، من خلال تحسين جودة المياه والصرف الصحي والحماية البحرية ومكافحة تدهور الأراضي والتصحر، إضافة إلى إدارة تخطيط المناطق الساحلية لحماية البنى التحتية للطرق والمناطق السكنية والمجمعات الصناعية ومحطات تحلية المياه والموانئ، وكذلك الإنذار المبكر للحد من الكوارث البيئية الناتجة عن الظواهر الجوية القصوى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير البيئة الياباني كويزومي شينجيرو عبر الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البيئة.ويعمل الطرفان من خلال هذه المذكرة على التعاون في تعزيز حماية البيئة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين؛ وذلك لحماية البيئة والمحافظة عليها، من خلال تحسين جودة المياه والصرف الصحي والحماية البحرية ومكافحة تدهور الأراضي والتصحر، إضافة إلى إدارة تخطيط المناطق الساحلية لحماية البنى التحتية للطرق والمناطق السكنية والمجمعات الصناعية ومحطات تحلية المياه والموانئ، وكذلك الإنذار المبكر للحد من الكوارث البيئية الناتجة عن الظواهر الجوية القصوى.

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