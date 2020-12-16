شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 16-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الأربعاء، بقيمة 5 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر 815 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود سعر اونصة الذهب عالمياً الى 1865 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 698 جنيها. أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 698 جنيها. عيار 21 سجل 815 جنيها. عيار 24 سجل 931 جنيها. تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، حيث انخفض سعر الدولار بالبنك الأهلى لـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى ليسجل 21.01 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.84 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء. سعر الدولار اليوم: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 21.01 جنيه للشراء، و21.23 جنيه. سعر الريال السعودى: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتى: سجل 48.75 جنيه للشراء، و51.55 جنيه للبيع.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 16-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.