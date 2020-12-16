شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يؤكد استمرار حركة الصادر والوارد الطبيعية رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة ميناء دمياط ، رغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات ، إلا أن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز، ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما ان معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية.

وأضافت هيئة ميناء دمياط ، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 19 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3750 طن تشمل 350 طن كحول و 3400 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26864 طن تضم 11282 طن ذرة و 14108 طن قمح و 1474 طن صودا.

كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 344 حاوية تشمل خضراوات ( بطاطا وجرجير و شبت وبقدونس وخضار مشكل مجمد وفاصوليا ) وحاصلات زراعية ( برسيم وبصل وسمسم وزيتون وريحان وليمون وشمر وفول سودانى ونعناع ) وفواكة ( برتقال ويوسفى وبلح وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وهولندا وباكستان والصين والمانيا وسيريلانكا وبلجيكا وايطاليا ومالطا و الهند وانجلترا وسنغافورة وامريكا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 886 حاوية وعدد الحاويات الترانزيت 1944 حاوية، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156562 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 33834 طنا ، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2645 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3809 شاحنة.