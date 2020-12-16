شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقى نحو 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 649.502 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 10983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13173 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2084 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3026 نقطة.
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