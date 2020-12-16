شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشترى قمحا لينا وصلدا وعلف شعير فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي اشترى قمحا لينا وصلدا وعلف شعير في مناقصة دولية أُغلقت اليوم الأربعاء.
ولم تتضح الكمية المشتراة بالأطنان في البداية. وطلبت المناقصة شراء 117 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن من القمح الصلد وكمية مماثلة من علف الشعير.
وأشارت تقديرات أولية إلى أن أقل سعر للقمح اللين بلغ نحو 280.15 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن وأن أقل سعر للقمح الصلد 371.09 دولار للطن. وتفيد تكهنات بأن أقل سعر لعلف الشعير 241.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.
وتطلب المناقصة شحن جميع الحبوب في الفترة بين 15 يناير و25 فبراير 2021 بناء على المنشأ الذي سيورد منه البائع.
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