اتساع الفائض التجارى لمنطقة اليورو مع تعافى الصادرات أكثر من الواردات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري غير المُعدل لمنطقة اليورو قفز على أساس سنوي في أكتوبر إذ حققت الصادرات أداء أفضل من الواردات في ظل التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الفائض التجاري السلعي في تسع عشرة دولة بمنطقة اليورو بلغ 30.0 مليار يورو (36.6 مليار دولار) في أكتوبر ارتفاعا من 27.2 مليار قبل عام.
وانخفضت واردات منطقة اليورو 11.7 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي فيما تراجعت الصادرات تسعة بالمئة فحسب.
وبعد التعديل في ضوء التقلبات الموسمية، سجل الفائض التجاري في أكتوبر 25.9 مليار يورو ارتفاعا من 23.7 مليار في سبتمبر حيث زادت الصادرات السعلية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 2.1 بالمئة على أساس شهري فيما ارتفعت الواردات واحدا بالمئة.
وقال يوروستات إنه على مدى الشهور الستة الأخيرة تعافت الصادرات أسرع من الواردات ولهذا عاد الميزان التجاري لمستويات ما قبل الأزمة. لكن بالمقارنة مع فبراير، وهو الشهر الذي سبق فرض إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19، انخفضت الصادرات 6.2 بالمئة فيما تراجعت الواردات 7.4 بالمئة.
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