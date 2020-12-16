شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة رمال العقارية توافق على عرض تسوية مع "امار القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على العرض المُقدم من شركة امار القابضة بإتمام إجراءات تسوية عقد مشاركة مع الشركة.

وأفادت رمال، في بيان للبورصة الكويتية، بأن المجلس وافق على عرض التسوية لعقد المشاركة البالغ نحو 6.4 مليون دينار مقابل مبادلة باستثمار في شركة غير مُدرجة بنسبة 18.9% من أسهمها بنفس القيمة.

وأشارت رمال إلى أن الأثر المالي لهذا الإجراء سيتم تحديده بعد الانتهاء من التسوية النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الشركة ارتفعت انخفضت بنسبة 60.8% إلى 83.6 ألف دينار بالربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 213.17 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2019.

وحققت الشركة خسائر خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بلغت 321.57 ألف دينار، مقابل خسائر بلغت 617.05 ألف دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2019.