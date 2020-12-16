شكرا لقرائتكم خبر عن البناء والتسويق تُلغي مذكرة تفاهم للاستحواذ على الخرج لسبك المعادن دون اتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن إلغاء مذكرة التفاهم الموقعه، في فبراير 2020، للاستحواذ على كامل حصص رأس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن السبب في إلغاء مذكرة التفاهم هو ذلك عدم الوصول لإتفاق بين الطرفين لتنفيذ الاستحواذ.

وكانت الوطنية للبناء قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص راس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن بمبلغ مبدئي قدره 20 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 75.3% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، لتبلغ 2.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الأولية بسبب تأثير جائحة كورونا.