شكرا لقرائتكم خبر عن شراء انتقائي يقود الأسهم نحو المنطقة الخضراء بسيولة 584 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أغلقت الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء خلال جلسة الأربعاء، بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم، وسط شراء انتقائي تركز على أسهم في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات.

وارتفعت المؤشرات العامة بنسبة 0.43% في سوق دبي، و0.41% في سوق أبوظبي، بعد تراجع في الجلسة السابقة في ظل عمليات جني الأرباح الجزئية والتي تواصلت حتى جلسة الأربعاء وطالت بعض الأسهم مثل «إعمار العقارية» و«دانة غاز» و«أبوظبي الإسلامي» و«سلامة» و«أرامكس»، إلا أن الصعود الانتقائي لأسهم قيادية مثل «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«أدنوك» و«اتصالات» و«دبي للاستثمار» و«الدار» وشركات إعمار الأخرى، ساهم في قيادة المؤشرات للارتفاع.

وبقيت السيولة في مستويات مرتفعة نسبياً، لتصل إلى 583.6 مليون درهم عبر تداول 286.3 مليون سهم والتي نفذت في 5563 صفقة، حيث شهد سوق أبوظبي 376.5 مليون درهم، بتداول 81.1 مليون سهم، وشهد سوق دبي 207.1 مليون درهم، بتداول 205.2 مليون سهم.

سوق دبي +0.43%

2541.44 نقطة

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.43%، مضيفاً 10.88 نقطة، ليغلق عند 2541.44 نقطة، وسط ارتفاع في قطاع الاستثمار والخدمات المالية، والعقارات، والبنوك.

وارتفع قطاع البنوك 0.44%، مستفيداً من صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.93% إلى 10.75 درهم، بتداول 25.6 مليون درهم، و«أملاك» 1.1% إلى 0.274 درهم، و«مصرف عجمان» 2.63% إلى 0.78 درهم، وارتفع «جي إف إتش» 0.98%.

وكان قطاع الاستثمار الأفضل أداءً بارتفاع 1.6%، مع صعود «دبي للاستثمار» 2.11% إلى 1.45 درهم، و«شعاع» 0.87% إلى 0.69 درهم، و«سوق دبي» 0.32% إلى 0.937 درهم.

وصعد قطاع العقار، رغم تراجع «إعمار العقارية» 0.28% إلى 3.53 درهم، بتداول 44 مليوناً، فيما صعد «داماك» 3.4% إلى 1.52 درهم، بتداول 14.6 مليون درهم، و«الاتحاد العقارية» 0.68%، و«إعمار للتطوير» 0.72%، و«إعمار مولز» 1.08%، و«ديار» 0.34%.

وفي التأمين، عاد سهم «سلامة» للأحمر، بتراجع 0.9% ليغلق عند 0.88 درهم، لكنه استقطب سيولة قوية بلغت 31.3 مليون درهم، وتراجع السهم متأثراً بجني الأرباح إثر ارتفاع السهم بعد الإعلان عن مقترح توزيع أرباح نقدية خاصة، وارتفع «دار التكافل» 1% إلى 0.98 درهم. وفي النقل، ارتفع «العربية للطيران» وحيداً بنسبة 0.78% إلى 1.29 درهم، وتراجع «أرامكس» 1.36% و«الخليج للملاحة» 2%.

وجاء «إعمار العقارية» الأكثر تداولاً من حيث القيمة بـ 44 مليون درهم، ثم «سلامة» 31.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 25.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي +0.41%

5153.89 نقطة

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.41%، مضيفاً 21 نقطة مكاسب، ليغلق عند 5153.89 نقطة، بدعم من البنوك والعقار والاتصالات والخدمات، وسط شراء من المستثمرين الأجانب غير العرب.

وارتفع البنوك 0.37%، وسط ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.6% إلى 13.44 درهم، و«رأس الخيمة الوطني» 0.26%، بينما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.41% و«بنك الشارقة» 2.89%.

وارتفع العقار 0.54%، بدعم من صعود «الدار» 0.62% إلى 3.23 درهم، بتداول 95 مليون درهم، وتراجع «رأس الخيمة العقارية» 1% إلى 0.471 درهم.

وفي الطاقة، تراجع «دانة غاز» 1.22% إلى 0.726 درهم، وارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.08% إلى 3.75 درهم، بتداول 41.3 مليون درهم.

وارتفع الاتصالات 0.58%، بدعم من ارتفاع سهم «اتصالات» بنفس النسبة عند 17.3 درهم، بتداول 30.6 مليون درهم.

وارتفع الخدمات 3%، وسط صعود «الوطنية للسياحة والفنادق» 5.5%، و«أبوظبي للفنادق» 4.5%، و«الخليج للمشاريع الطبية» 5.2%.

وتراجع الاستثمار 0.27%، متأثراً بتراجع «الواحة كابيتال» 1.75% إلى 1.12 درهم، و«إشراق» 1.44% إلى 0.342 درهم.

وتصدر «الدار» الشركات الأكثر تداولاً بقيمة 95 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 86.7 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 80.6 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 41.3 مليون درهم.

وسجل الأجانب غير العرب محصلة شرائية في سوق أبوظبي بنحو 65 مليون درهم، ومحصلة بيعية في دبي بنحو 1.6 مليون درهم، ووصلت مشترياتهم في السوقين إلى نحو 226 مليون درهم، ومبيعاتهم 162.6 مليون درهم.

وتوجه المواطنون نحو البيع، بمحصلة بلغت 77.8 مليون درهم، منها 68.8 مليون درهم في أبوظبي، و9 ملايين درهم في دبي، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 289 مليون درهم، أما مبيعاتهم، فبلغت 366.7 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة شراء بنحو 15.4 مليون درهم، منها 4 ملايين درهم في أبوظبي، و 11.5 مليون درهم في دبي.

واتجه المؤسسات الاستثمارية نحو الشراء، بمحصلة بلغت 8.6 مليون درهم، منها 1.3 مليون درهم في أبوظبي، و7.3 مليون درهم في دبي. وبلغت مشتريات المؤسسات من الأسهم في السوقين نحو 372.8 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 364.2 مليون درهم.