شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بآمال بريكست.. و«اليابانية» تقتفي أثر «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، الأربعاء، بفضل تنامي الآمال إزاء إبرام اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوزيع محتمل للقاح مضاد لكوفيد-19 في القارة قبل العام الجديد.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5%، فيما تتجه الأنظار إلى القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر /كانون الأول المقرر صدورها في الجلسة الصباحية. وتشير التوقعات إلى تحسن طفيف لأنشطة الأعمال على مدى الشهر السابق.

وفي طوكيو، ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الأربعاء سائرة على نهج أداء قوي لوول ستريت مساء فيما ارتفعت الأسهم المرتبطة بشركة «أبل» بعد تقرير ذكر أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها.

وقفز المؤشر نيكاي 0.26% إلى 26757.40 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27% ليغلق عند 1786.83 نقطة.

وارتفع 25 مؤشرا فرعيا لقطاعات من 33 مؤشراً في بورصة طوكيو عند الغلق، وكانت قطاعات الورق والمعادن غير الحديدية والحديد والصلب الأعلى أداء في البورصة الرئيسية.

وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية جلسة الثلاثاء على ارتفاع وأغلق ناسداك على ارتفاع قياسي بدعم من توقعات متزايدة بشأن تحفيز مالي وقفزة 5% في سهم «أبل».

وذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية نقلاً عن مصادر لم تذكرها أن أبل طلبت من مورديها زيادة إنتاجهم من هواتف آيفون بنحو 30% في النصف الأول من 2021.

وكان سهم ألبس ألباين الموردة لـ«أبل» ضمن الأعلى ارتفاعا بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي إذ قفز 7.14%.

وارتفع سهم تي.دي.كيه كورب 2.25% فيما زاد سهم موراتا للتصنيع 2.4% قبل أن ينخفض 0.2%.

وارتفع سهم نينتندو 2.9% فيما زاد سهم داي-إيتشي سانكيو 2.4% وكانا الأكثر ارتفاعا بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس.

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