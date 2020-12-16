شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 9 أشهر قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، بفضل آمال تحسن الطلب فى أوروبا بعد بيانات قوية عن الأنشطة الصناعية فى منطقة اليورو ،وطغي ذلك على تأثير بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 0.6% إلى مستوي 47.88$ الأعلى منذ آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 47.61$، وسجل أدنى مستوي عند 47.40$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 51.13$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 50.71$ ، وسجل أدنى مستوي عند 50.50$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، بفضل التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

أظهرت بيانات أوروبية نمو قطاع الصناعات التحويلية فى كلا من أوروبا وألمانيا خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري بأفضل وتيرة فى عامين ونصف ، الأمر الذي قلص المخاوف حيال تعثر تعافي الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الرابع من هذا العام.

ونمو الأنشطة الصناعية الأوروبية بتلك الوتيرة ،قلص أيضا المخاوف حيال الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا ،الأمر الذي عزز أيضا آمال تحسن مستويات الطلب على النفط فى أوروبا "رابع أكبر مستهلك للنفط فى العالم".

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.97 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 11 كانون الأول/ديسمبر، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 499 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 4 أيلول/سبتمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.8 مليون برميل.