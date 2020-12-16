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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية يتجاوز التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني /نوفمبر منخفضة بمقدار 1.1% ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض بمقدار 0.3% ، أسوأ من القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.1% المعدلة من ارتفاع بمقدار 0.3%.
كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة انخفاض بمقدار 0.9% ، أسوأ من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.1% ، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.1% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 0.2% ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.
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