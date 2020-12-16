شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 10 أشهر وسط معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوي فى عشرة أشهر ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بفضل بيانات قوية عن اقتصاد منطقة اليورو ، بالإضافة إلى تزايد آمال توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري ،بجانب قرب إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 11:37 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 396.85 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل صعود واسع لقطاع صناعة السيارات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.0% ، ليواصل مكاسبه القوية للجلسة الثانية على التوالي ،بفضل آمال تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن مبيعات السيارات.

أظهرت بيانات رسمية فى أوروبا ،نمو قطاع الصناعات التحويلية الأوروبي والألماني فى كانون الأول/ديسمبر الجاري ،بأفضل وتيرة فى أكثر من عامين ونصف ، الأمر الذي قلص المخاوف حيال تعثر الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من هذا العام بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين" يوم الأربعاء أنه كان هناك تقدما فى المحادثات حول اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وأن الأيام القليلة المقبلة ستكون "حاسمة".

فى الولايات المتحدة ، يواصل كبار قادة الكونغرس الأمريكي اجتماعاتهم المكثفة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إقرار تحفيز مالي جديد بنحو 1.4 تريليون دولار فى البلاد بهدف مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفضل التطورات الإيجابية عن التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.8% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس قرابة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9%.