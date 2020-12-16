شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سهم شركة باي بال (PYPL) تحويل خسائره المبكرة في آخر جلساته إلى مكاسب في نهايتها، ليغلق على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.37% بما يعادل 0.81 نقطة ليستقر على سعر 221.60، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 212.57، ليستهدف مستوى المقاومة 237.28.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد