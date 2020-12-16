شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يهاجم من جديد مقاومة مهمة – تحليل – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.88 نقطة ليستقر على سعر 229.50 دولار، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 234.58، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 234.58، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 268.93.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد