شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.49% بما يعادل 0.42 نقطة ليستقر على سعر 28.64 دولار، وذلك وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة المحوري 28.90، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 35.45 إلى 17.95)، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 28.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 31.55 الذي يمثل نسبة 76.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد