شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 815 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الأربعاء، بقيمة 5 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر 815 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1865 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 698 جنيها.

عيار 21 سجل 815 جنيها.

عيار 24 سجل 931 جنيها.

الجنيه الذهب 6520 جنيها.

اونصة الذهب 1850 دولار.

واختلفت الأوضاع كثيراً في سوق المعادن الثمينة، إذا ما قمنا بمقارنة وضع سعر الذهب الآن وهو المعدن الأكثر تداولا في مصر بنفس الفترة من العام الماضي، فشراء الهدايا الذهبية هذا العام احتفالا برأس السنة ربما يكون صعب بعض الشئ، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر، قياسا على نفس الاصفر العام الماضي.

سعر الذهب خلال منتصف شهر ديسمبر 2019 كان يسجل 664 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وهذا كان سعر مناسب للشراء خلال احتفالات الكريسماس، لكن الوضع في ديسمبر 2020 تغير كثيرا وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق، نتيجة الأحداث الكثيرة التي شهدها العام خلال عام 2020.

كريسماس 2020 يختلف تماما عن كريسماس 2019، عند المقارنة بمستويات أسعار الذهب في مصر، وكذلك وضع المبيعات، والفئة التي تغيب عن السوق الآن وهي القطاع السياحى، حيث كانت السياحة تساهم في تحريك مبيعات الذهب خلال احتفالات الكريسماس، وتحديدا في المحافظات التي تشهد رواج سياحي في هذا التوقيت من كل عام، لكن الوضع تبدل تماما هذا العام، الأمر الذى افقد سوق الذهب شريحة كبيرة، وهي شريحة السياح الأجانب.