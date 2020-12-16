شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 50.61 دولار لبرنت و 47.49 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 50.61 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضه بمقدار 15 سنتا أو ما يوازي 0.3%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47.49 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 13 سنتا أو ما يوازي 0.3%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وبسبب استمرار مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود في ظل تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا لمكافحة جائحة فيروس كورونا وفقا لرويترز حيث زادت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر إلى نحو 495 مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأمريكي.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس كورونا هذا الشهر لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعا.

وقالت في تقريرها الشهري "حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئيا الأسعار الأعلى ولكن الأمر يحتاج شهورا لنصل إلى عدد كبير من الاشخاص المحصنين النشطين اقتصاديا ومن ثم نرى تأثيرا على الطلب على النفط"، وتابع التقرير " في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريبا مع خطر تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 واحتمال فرض إجراءات عزل أشد".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو في المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.