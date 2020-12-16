شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبي بنسبة 0.43% بجلسة الأربعاء مدفوعة بارتفاع 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% رابحاً 10.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2541.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 205.2 مليون سهم، محققة ما قيمته 207.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3446 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.53%، 0.48%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.27%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.89%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.36%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.5 مليون ورقة بقيمة 44.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.28%.

وفي سياق متصل، أوضحت شركة داماك العقارية دبي، ما نشر حول امتلاك المستثمرين الأجانب حوالي 2.046 مليار سهم تمثل 33.7% من الشركة، قائلة إن نسبة 72.22% من إجمالي أسهم الشركة مملوكة للمؤسس ورئيس مجلس الإدارة حسين سجواني (18% مملوكة له من خلال شركات مسجلة خارج الدولة، وباقي النسبة البالغة 54% مملوكة له محلياً) بالإضافة إلى ذلك هناك ما يقارب 13% من أسهم الشركة هي أسهم مملوكة لأفراد من عائلة سجواني من خلال شركات مسجلة خارج الدولة، ولذلك فإن ما يقارب من 31% من أسهم الشركة المملوكة من خلال شركات مسجلة خارج الدولة هي أسهم مملوكة فعلياً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت "داماك"، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأربعاء، أن ما يقارب من 34% من جميع أسهم الشركة مملوكة لشركات مسجلة خارج الدولة، وبالتالي فإن النسبة المتبقية من أسهم الشركة وهي 3% مملوكة لمستثمرين أجانب.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة دبي للمقاصة، تنفيذ شركة الرمز كابيتال أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية لتسوية صفقة في صناعة السوق، وهذه هي أول صفقة متكاملة تتم باستخدام تسهيل إقراض واقتراض الأوراق المالية للتسوية في سوق دبي المالي.

وفي سياق منفصل قالت شركة أرابتك القابضة، إن مجلس إدارة الشركة، انعقد أمس الثلاثاء، لمتابعة إصدار القرارات وأخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة.

فيما أعلن بنك دبي التجاري، اجتماع مجلس إدارة البنك، اليوم الأربعاء، وتم تداول الأمور الاعتيادية، كما وافق المجلس على فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك للسنوات 2021-2024، ونشر الإعلان بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.