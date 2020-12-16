شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تجارة حكومية تعلن إرسال روسيا قمح على سبيل التجربة إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كسينيا بولوماتوفا نائب الرئيس التنفيذي بشركة تجارة الحبوب يونايتد جرين كومباني التي تسيطر عليها الدولة في مؤتمر بموسكو اليوم الأربعاء إن بلادها سترسل قريبا قمحا على سبيل التجربة إلى العراق.