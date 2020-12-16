شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 16-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، ما بين الاستقرار والانخفاض، ليستقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك قناة السويس لـ4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 4.16 جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي إن مجلس إدارة المصرف اتفق اليوم الأربعاء على سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دينار للدولار الأمريكي. وعقد المجلس اجتماعا كاملا للمرة الأولى في خمس سنوات بعد أن انقسم عقب الانقسام الأوسع نطاقا في البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق، مما أدى أيضا إلى أسعار صرف مختلفة في أجزاء متعددة من ليبيا.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.16 جنيه. 4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.