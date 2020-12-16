شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر اليورو اليوم الأربعاء.. ويسجل 18.99جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 16-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.01جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

وتم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفى ابتداء من عام 1999، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية، اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.





19.18 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.99 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 19.01جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.99 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 19.01جنيه.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.06 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.16 جنيه.

19.15 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة19.01 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة19.01 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.99 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.

19.22 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.04 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.04 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.99 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.00 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.