شكرا لقرائتكم خبر عن نمو طفيف لاحتياطى العملات الأجنبية بالأردن فى 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء نمو احتياطي العملات الأجنبية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي على نحو طفيف بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.
وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية نوفمبر الماضي نحو 12.23 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.
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