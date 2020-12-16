شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 25.06 ويخترقه ليستقر فوقه الآن، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 26.10، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 25.06 يمثّل شرط أولي الآن لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد