شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مجدداً ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3540، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.3600 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3335 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3360 والمقاومة 1.3550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد