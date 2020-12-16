شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار باختراق مستوى 1.2177 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام زيارة 1.2300 الذي يمثّل هدفنا التالي، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 1.2177 – 1.2145.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2080 والمقاومة 1.2250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد