شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى عامين ونصف بعد بيانات القطاعات الرئيسية القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى عامين ونصف مقابل الدولار الأمريكي ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، بعد بيانات قوية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال كانون الأول/ديسمبر ،والتي قلصت المخاوف حيال تعثر الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من هذا العام بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.2212$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2148 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2145$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

نما قطاع الصناعات التحويلية فى كامل أوروبا بمستوي 55.5 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر الجاري ، بأفضل وتيرة نمو فى عامين ونصف تقريبا ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 53 نقطة ، وسجل القطاع نمو بمستوي 53.8 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر.

وسجل قطاع الخدمات الأوروبي تحسنا ضخما فى كانون الأول/ديسمبر الجاري ، بعدما سجل مستوي 47.3 نقطة ،متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 41.9 نقطة، وسجل القطاع مستوي 41.7 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،ليكون القطاع على بعد خطوات قليلة من الدخول فى منطقة النمو فوق مستوي 50 نقطة.

وفى ألمانيا نما قطاع الصناعات التحويلية بمستوي 58.6 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر الجاري ، بأفضل وتيرة نمو منذ شباط/فبراير 2018 ،متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 56.4 نقطة ، وسجل القطاع مستوي 57.8 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر.

وسجل قطاع الخدمات الألماني مستوي 47.7 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر ،أفضل كثيرا من توقعات الخبراء مستوي 44.1 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 46.0 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، على وشك الدخول إلى منطقة النمو فوق مستوي 50 نقطة.

تلك البيانات القوية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الألماني ، قلصت كثيرا المخاوف حيال تعثر الأنشطة الاقتصادية فى أوروبا خلال الربع الأخير من هذا العام بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا ،الأمر الذي عزز المعنويات المرتفعة بالأساس فى معظم أسواق المال العالمية.