بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 14.8 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 8ر14 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5584 نقطة بنسبة هبوط بلغت 27ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر237 مليون سهم تمت عبر 10008 صفقات نقدية بقيمة 19ر36 مليون دينار كويتي (نحو 123 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر26 نقطة ليبلغ مستوى 67ر4565 نقطة بنسبة هبوط بلغت 58ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر175 مليون سهم تمت عبر 5346 صفقة نقدية بقيمة 9ر12 مليون دينار (نحو 8ر43 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر9 نقطة ليبلغ مستوى 58ر6101 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر61 مليون سهم تمت عبر 4662 صفقة بقيمة 2ر23 مليون دينار (نحو 8ر78 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر26 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4660 نقطة بنسبة هبوط بلغت 57ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر146 مليون سهم تمت عبر 3665 صفقة نقدية بقيمة 2ر11 مليون دينار (نحو 38 مليون دولار).

وكانت شركات (حيات كوم) و(تحصيلات) و(معادن) و(تمدين أ) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أعيان) و(بتروجلف) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (العقارية) و(آبار) و(كويت ت) و(ياكو) الأكثر انخفاضا.