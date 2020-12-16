شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يتلقى خطاباً بعدم رغبة أحد المستأجرين تجديد عقد إيجار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مسقط المالية بصفتها مدير صندوق المشاعر ريت عن تلقيها خطاب من قبل شركة إسكان للتنمية والاستثمار بصفتها المستأجر لأحد العقارات والمملوكة من قبل صندوق المشاعر ريت (برج إسكان 5).

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الخطاب تضمن عدم رغبة الشركة تجديد عقد الإيجار المبرم مع الصندوق.

ووفقاً لعقد الإيجار الذي ينص على أنه يحق للمستأجر إلغاء العقد بعد مضي مدة أربعة سنوات من تاريخ بداية مدة الإيجار في 27 ديسمبر 2017 "المدة الأولية"، فإنه يحق للطرفين إلغاء عقد الإيجار بعد المدة الأولية شريطة مراعاة توجيه إشعار قبل سنة من تاريخ نهاية المدة الأولية، وبهذا ستكون نهاية مدة العقد في العام القادم بتاريخ 27 ديسمبر 2021.

تبعاً لذلك، يقوم مدير الصندوق بدراسة وتقييم الخيارات المتاحة لعقار (برج إسكان 5) وفقاً لما فيه مصلحة مالكي وحدات الصندوق.

وبحسب البيان، يتعذر على مدير الصندوق حالياً تحديد الأثر بدقة والذي يعتمد بشكلٍ رئيسي على أداء سوق قطاع الضيافة في مكة المكرمة مستقبلا.

هذا وسيقوم مدير الصندوق بالإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية فيما يتعلق بعقود التشغيل والإيجار المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي خسارة بلغ 2.043 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُحققاً مصاريف مباشرة بلغت 317.147 ألف ريال.