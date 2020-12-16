شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يوقع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي مع "ولاء للتأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك العربي الوطني عن توقيع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي مع شركة ولاء للتأمين التعاوني ( طرف ذو علاقه)، وذلك بعد استلام موافقة البنك المركزي السعودي "ساما" خطاب الشركة في الأول من ديسمبر الجاري.

وأكد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، أن الوثائق والاتفاقية جاءت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية.

يُذكر أن لعضو مجلس الإدارة السيد هشام عبد اللطيف الجبر مصلحة مباشرة بالعقد باعتباره ممثلا للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 668.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 834.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.7% ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الاتعاب والعمولات.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 1.79 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 28.29%.