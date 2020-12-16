شكرا لقرائتكم خبر عن الميزانية السعودية تتوقع توزيعات استثنائية من صندوق الاستثمارات بـ25 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتوقع السعودية تلقي توزيعات بما يصل إلى 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) هذا العام من صندوق الثروة السيادي الخاص بها، صندوق الاستثمارات العامة، كإجراء لمرة واحدة.

وبعد الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2021، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "طلبنا جزءاً من توزيعات الأرباح، لذا من المحتمل أن نتلقى حوالي 15 إلى 25 مليار ريال سعودي كتوزيعات أرباح من صندوق الاستثمارات العامة"، وفقا لما نقلته "رويترز".

وقال إن تلقي التوزيعات من أرباح الصندوق كان قراراً استثنائياً، وإن الحكومة لا تخطط بشكل عام لطلب توزيعات أرباح من الصندوق في المستقبل.

وقال الجدعان إنه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب، وعندما سئل عن فرض ضريبة على الدخل، قال إنه ليس مطروحا.

وقال الجدعان إن تحويل 40 مليار دولار هذا العام من البنك المركزي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم استثماراته كان "تحويلا استثنائياً جداً في عام استثنائي جداً"، مضيفا أنه ليست هناك خطط في الوقت الحالي لعمل تحويلات أخرى من هذا النوع.

وقال الجدعان إن الصندوق استثمر أغلب تلك الأموال في الخارج وحقق ربحاً يزيد عن 19% في فترة سبعة أو ثمانية أشهر.

وقال إن العجز في العام المقبل، والذي من المتوقع بلوغه 141 مليار ريال، ستجري تغطيته عن طريق مبيعات ديون و"سحب محدود جداً" من الاحتياطيات السعودية وبيع أصول لوزارة المالية إذا دعت الحاجة.

وقال الجدعان إن السعودية شهدت عشر صفقات خصخصة هذا العام في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتحلية ومعالجة المياه وقطاعات أخرى. وبالنظر للمستقبل، توقع مزيداً من صفقات الخصخصة في تلك القطاعات، وكذلك في قطاع الموانئ.