شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الأوروبي يقفز فى ديسمبر لأعلى مستوى فى عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 55.5 نقطة ، بأفضل وتيرة نمو منذ أيار /مايو 2018 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 53.0 نقطة , أفضل من القراءة السابقة مستوي 53.8 نقطة ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد منطقة اليورو.

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