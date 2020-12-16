شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الفرنسي ينمو بأفضل من التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 51.1 نقطة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 50.0 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة 49.6 نقطة ، هذا البيان إيجابي لثاني أكبر اقتصاد فى أوروبا.

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