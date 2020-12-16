شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ التضخم البريطاني يتجاوز التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعا بنسبة 0.3% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.6%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.7%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.1% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.4%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.5% ،هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.