شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار واليورو والدينار الكويتى.. وتباين باقى العملات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، حيث انخفض سعر الدولار بالبنك الأهلى لـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى ليسجل 21.01 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.84 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

ونزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وبسبب استمرار مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود في ظل تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 50.61 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 47.49 دولار للبرميل.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.01 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.01 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.84 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.01 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.84 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومانخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليومتباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 48.75 جنيه للشراء، و51.55 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.81 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع.