الإسكان: منح مهلة 3 أشهر بدون مقابل للأراضى السكنية الصغيرة لاستكمال التنفيذ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الجزار: تخصيص 110 أفدنة بالعاشر من رمضان لإقامة محطة طاقة شمسية.. وقطعتى أرض لإقامة مجمع صناعات غذائية بالسادات.. ودار مسنين بالمنصورة الجديدة

فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مذكرة بشأن الطلبات المُقدمة من العملاء المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة للموافقة على منح مهلة بدون مقابل لاستكمال التنفيذ نظراً للظروف التى تشهدها البلاد وانتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الإسكان: نصت الموافقة على منح جميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة السارى تخصيصها فقط، مدة إضافية قدرها 3 أشهر بدون مقابل للتنفيذ، شاملة استخراج التراخيص وتجديدها، تضاف إلى المدة الأصلية (ما عدا أراضى إبنى بيتك) وذلك بالشروط التالية، سداد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على تخصيص قطعة أرض بمساحة 148965م2 بمنطقة المطورين الصناعية بمدينة السادات، لإقامة مجمع صناعات غذائية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذا تخصيص قطعة أرض بمنطقة خدمات رقم (3) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، لإقامة دار مسنين لا تهدف للربح.

وأشار الوزير، إلى أنه تمت الموافقة أيضا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بالمنطقة الواقعة بشرق الحي 12 وجنوب حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، لصالح الشركة المصرية اليونانية للطاقة الشمسية، لإقامة محطة طاقة شمسية، بنظام مقابل الانتفاع.