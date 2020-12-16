شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. انخفاض البطاطس لـ1.25جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 16-12-2020 انخفاضا فى أسعار البطاطس واستقرار أسعار باقي الأصناف في سوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا فى السوق المحلى، حيث سجلت الطماطم 2.5-6.5 جنيه للكيلو، وانخفضت أسعار البطاطس لتسجل 1.25-2.5 جنيه للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات للكيلو .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات لللكيلو، والكوسة 2- 4.5 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وتتراوح أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، والبطاطا 1.5- 2 جنيها للكيلو .

وأشار النجيب إلى سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو.