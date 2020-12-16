شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يغلق على ارتفاع مقتفيا أثر وول ستريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الأربعاء سائرة على نهج أداء قوي لوول ستريت مساء فيما ارتفعت الأسهم المرتبطة بشركة أبل بعد تقرير ذكر أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها.

وقفز المؤشر نيكي 0.26 بالمئة إلى 26757.40 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 بالمئة ليغلق عند 1786.83 نقطة.

وارتفع 25 مؤشرا فرعيا لقطاعات من 33 مؤشرا في بورصة طوكيو عند الغلق، وكانت قطاعات الورق والمعادن غير الحديدية والحديد والصلب الأعلى أداء في البورصة الرئيسية.

وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة الجلسة على ارتفاع أمس وأغلق ناسداك على ارتفاع قياسي بدعم من توقعات متزايدة بشأن تحفيز مالي وقفزة خمسة بالمئة في سهم أبل.

وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية نقلا عن مصادر لم تذكرها أن أبل طلبت من مورديها زيادة إنتاجهم من هواتف آيفون بنحو 30 بالمئة في النصف الأول من 2021.

وكان سهم ألبس ألباين الموردة لأبل ضمن الأعلى ارتفاعا بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي إذ قفز 7.14 بالمئة.

وارتفع سهم تي.دي.كيه كورب 2.25 بالمئة فيما زاد سهم موراتا للتصنيع 2.4 بالمئة قبل أن ينخفض 0.2 بالمئة.

وقالت بعض أطراف السوق إن المستثمرين يترقبون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع سهم نينتندو 2.9 بالمئة فيما زاد سهم داي-إيتشي سانكيو 2.4 بالمئة وكانا الأكثر ارتفاعا بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس.