شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 21 يسجل 810 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وذلك بعد ارتفاع كبير مساء أمس الثلاثاء، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى سوق الصاغة بمصر 810 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 18 سجل 694 جنيها

عيار 21 سجل 810 جنيهات

عيار 24 سجل 926 جنيها

الجنيه الذهب 6484 جنيها

اونصة الذهب 1854 دولارا



عالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لأعلى مستوى في أسبوع إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1854.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1859.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت "الأسواق تتوق فحسب إلى أي شيء فيما يتعلق بحزمة التحفيز الأمريكية والأنباء التي تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) إلى شبه اتفاق الليلة الماضية رفعت توقعات التضخم قليلا، مما يفيد الذهب".

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والمقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، إذ من المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

ويتوقع العديد من المحللين توقعات استرشادية جديدة بشأن المدة التي سيُبقي فيها المجلس على برنامجه الضخم لشراء سندات.