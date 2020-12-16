شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض اليوم بمقدار قرشين لـ4 قروش.. ويسجل 15.64 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 16-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، بمقدار ما بين قرشين لـ 4 قروش، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وانخفض ايضا فى البنك التجارى الدولى cib" لـ 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه. 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.78 جنيه. سعر الدولار فى بنك عودة15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.