شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11052 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13274 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4249 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3075 نقطة.

وفي سياق ذاته، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، العبوات الطبية، ارابيا انفستمنتس هولدنج.