شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية الصادرات" ينتهي من مراجعة مستحقات 1137 شركة بإجمالى 9.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصدار شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالى مستحقات 7.6 مليار جنيه

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه فى إطار المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، فقد انتهى الصندوق من مراجعة مستحقات عدد 1137 شركة بإجمالى مستحقات 9.9 مليار جنيه وذلك من إجمالى 1580 شركة تقدمت للإستفادة من هذه المبادرة .

وقالت أن الصندوق قام بإصدار شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالى 7.6 مليار جنيه ،وقد بلغت قيمة صافى المستحقات بعد خصم كافة المديونيات الضريبية والإستقطاعات 7.1 مليار جنيه.

وأشارت جامع إلى أن هذه المبادرة تستهدف مساندة الشركات الصناعية المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والخارجى خاصة فى ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجى ثابت للدولة المصرية ، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية قطاع الصناعة والتصدير كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ويذكر أن مبادرة السداد الفورى تتضمن سداد اجمالى مستحقات الشركات المصدرة لدى صندق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى من خلال البنوك المشاركة وهى الأهلى ومصر والقاهرة والبنك المصرى لتنمية الصادرات مع خصم 15 % دفعة تعجيل سداد ، وذلك بهدف الإسهام فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.