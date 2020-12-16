شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحاً 5.91 نقطة ليصل إلى مستوى 5605.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحاً 8.16 نقطة ليصل إلى مستوى 6119.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.28 نقطة ليصل إلى مستوى 4593.57 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% رابحاً 3.49 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 123.5 مليون سهم بقيمة 17.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4473 صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.36%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاعي التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، 0.47%، على التوالي.

وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.78%، يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.50%، ثم سهم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 6.92%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.39% يليه سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 4.79%، ثم سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 4.74%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة طيران الجزيرة، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وأقر تأجيل البت في الإنهاء المقترح لعقد الصيانة مع الشركة المكلفة بصيانة محركات الطائرات حتى يتم الانتهاء من دراسة كافة الجوانب الفنية المتعلقة به.

وفي سياق منفصل قالت شركة الاستشارات المالية الدولية، إن قيمة الأسهم المباعة تبلغ 877.7 ألف دينار كويتي كما في دفاتر الشركة، منوهة إلى أن إجمالي مبلغ التسوية، الواجب سداده هو 6 ملايين دينار كويتي، والتي تم سدادها على دفعتين.