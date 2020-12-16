شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل بورصة البحرين يومى الأربعاء والخميس بمناسبة عيد جلوس الملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة البحرين، تعطيل العمل يومي الأربعاء والخميس الموافق 16 و17 ديسمبر 2020م وذلك بمناسبة عيد جلوس جلالة الملك والعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر.

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 6 ملايين سهم بقيمة 1.6 مليون دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.31% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.60%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.28%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.21%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، وصعد سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%.