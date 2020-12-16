لندن تجنى ثمار "الجمعة البيضاء".. والتضخم يسجل تراجع خلال نوفمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم في بريطانيا تباطأ أكثر من المتوقع في نوفمبر مما قد يعكس خصومات الجمعة السوداء في ظل تراجع أسعار الملابس والأحذية بأعلى معدل خلال عشرة أعوام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت 0.3 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعها 0.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد إلى قراءة 0.6 بالمئة.

وتشير البيانات إلى أن التضخم قرب أدنى مستوى في خمسة أعوام عند 0.2 بالمئة الذي سجله في أغسطس وهو مستوى بعيد جدا عن هدف بنك إنجلترا المركزي لمعدل تضخم أقل من اثنين بالمئة لكن قريبا منها.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار الملابس والأحذية انخفضت 2.7 بالمئة في نوفمبر وحده وهو أكبر انخفاض مسجل في هذا الشهر مقارنة مع زيادة واحد بالمئة في العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.6 بالمئة وهو أكبر انخفاض سنوي منذ يناير 2010.