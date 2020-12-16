شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% رابحاً 28.93 نقطة ليصل إلى مستوى 8688.30 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.23% خاسراً 248.56 نقطة ليصل إلى مستوى 19984.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.4 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والتأمين بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والبنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.55%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.36%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.09%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.05%.

وقفز 125 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بي سي آي" بنسبة 7.88%، ثم سهم "حلواني إخواني" بنسبة 6.28%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 5.67%، فيما تراجع 51 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 4.09%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 2.04%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 313.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت حائل، لمساهميها عن موافقة مجلس الإدارة بقراره بالتمرير أمس الثلاثاء، السداد المبكر للمبلغ المتبقي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغ قدره 152 مليون ريال سعودي، منوهة إلى أن أصل القرض تبلغ قيمته 300 مليون ريال سعودي، سدد منه حتى تاريخه 148 مليون ريال سعودي، وسيظهر الأثر المالي لتسوية القرض في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وفي سياق آخر أعلن البنك العربي الوطني، توقيع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، وذلك بعد إستلام موافقة البنك المركزي السعودي "ساما" خطابها رقم (42024455)، لعضو مجلس الإدارة هشام عبد اللطيف الجبر مصلحة مباشرة بالعقد باعتباره ممثلا للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، ويؤكد البنك أن الوثائق ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية.