شكرا لقرائتكم خبر عن «جيميل» يواجه عطلاً فنياً لأكثر من ساعتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ.ف.ب

عانت خدمة جوجل للبريد الإلكتروني «جيميل»، الثلاثاء، مشاكل فنية استمرّت لأكثر من ساعتين، وذلك غداة عطل كبير واجهه عملاق الإنترنت، وأدّى لحرمان مستخدميه في أنحاء واسعة من العالم من العديد من خدماته لبعض الوقت.

وقالت جوجل في بيان نشرته على الإنترنت، فجر الأربعاء، في الساعة «00.51 ت غ» إنّ «مشكلة جيميل حُلّت».

وكان عملاق الإنترنت قال في بلاغ سابق في الساعة «21.29 ت غ»: «نحن على علم بوجود مشكلة في جيميل تؤثّر في مجموعة فرعية كبيرة من المستخدمين».

وأضاف البيان أنّ مستخدمي الإنترنت المتأثّرين بهذه المشكلة «يمكنهم الوصول إلى جيميل، لكنّهم يواجهون رسائل خطأ و/أو فترات انتظار طويلة و/أو سلوكيات غير معتادة». وقرابة الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت غرينتش أفاد موقع «داون ديتيكتر» المتخصص بأنّ أكثر من 15 ألف مستخدم للإنترنت أبلغوا عن مشاكل واجهتهم لدى استخدامهم «جيميل».

وخلافاً لما حصل، الاثنين، بدا أنّ سائر خدمات جوجل، مثل محرّك البحث وخدمة تحديد الموقع الجغرافي ومنصّة «يوتيوب» لمشاركة التسجيلات المصوّرة، لم تتأثّر بالعطل الذي أصاب خدمة البريد الإلكتروني.