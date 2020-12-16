شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الأربعاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي أوقفت بالأمس سلسة خسائر استمرت أربعة أيام مدعمة بتحرك الكونجرس نحو حزمة إنفاق من شأنها تعزيز أداء أكبر اقتصاد في العالم وذلك بالتزامن مع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون ووسط الآمال في توسع بنك الاحتياطي الفيدرالي في برنامج شراء الأصول.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.29% ليربح 5.21 نقطة ويصل إلى المستوى 1,787.26، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.30% ليربح هو الأخر 79.90 نقطة ويصل إلى المستوى 26,767.74.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.16% ليربح 8.06 نقطة ويصل إلى المستوى 4,953.16، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.05% ليربح هو الأخر 1.81 نقطة ويصل إلى المستوى 3,369.05.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.72% ليربح 188.22 نقطة ويصل إلى المستوى 26,395.51، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.40% ليربح هو الأخر 11.06 نقطة ويصل إلى المستوى 2,767.88.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.82% ليربح 104.08 نقطة ويصل إلى المستوى 12,871.25، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.27% ليربح هو الأخر 84.46 نقطة ويصل إلى المستوى 6,715.80.