شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاق الايجابي– تحليل -16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الصاعد باستقراره المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة والمستقرة حاليا عند 3.4750 لنبقى على ترجيحنا الصاعد والذي قد يستهدف بدوره مستوى 3.5950 وصولا نحو 3.7000 ليشكل ذلك المحطة الرئيسية الأولى للميل الصاعد.

نلاحظ أيضا محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باستقراره فوق مستوى 50 ليزيد ذلك من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة وتسجيل الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4800 و 3.5900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد