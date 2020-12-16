شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالزحف سلباً نحو هدفنا الأول المنتظر عند 0.8840، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8700 كهدف تالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 0.8910 يمثّل شرط أول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8780 والمقاومة 0.8900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط